إدين هازارد يُعلن اعتزاله اللعب دولياً.. ماذا قدّم مع بلجيكا؟

2022/12/07 | 15:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب إدين هازارد، الأربعاء، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلجيكا، بعد أن مثّل بلاده 14 عاماً، وتحديداً منذ 2008 وحتّى 2022.

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