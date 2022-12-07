قدوة الصف.. ثقافة الرشوة عبر

2022/12/07 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لم يتسبب الراشي والمرتشي واساليبهما في تغيير قناعات الناس والتأثير على الوضع العام في البلاد وفي نتائج الانتخابات فحسب، بل تجاوزا هذا الامر لتصبح ثقافة دخلت الى عقول الأطفال وبدأت تستخدم كأسلوب مقبول مجتمعيا في التأثير والحصول الى المواقع.

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لدعاية انتخابية نظمها تلميذ يسعى للحصول على موقع قدوة الصف، حيث قام بلصق اسمه على قطع الحلوى (نستلة) وتوزيعها على زملائه للتأثير على قناعتهم وانتخابه للموقع.

وفي الانتخابات النيابية السابقة استخدمت اساليب معيبة في الدعاية الانتخابية حيث لجأ المرشحون الى وجبات الدجاج المشوي والاكلات السريعة (الفلافل) في نشر ارقامهم وتسلسلاتهم الانتخابية مما اثارت موجة انتقاد واسعة.





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