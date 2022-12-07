2022/12/07 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، ظهر اليوم الاربعاء، قفزةً كبيرة في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا ظهر اليوم 151750 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

وأوضح أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الاسعار صباح اليوم الاربعاء 150200 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر سعر صرف الدولار يستمر بالارتفاع.. قائمة جديدة بالاسعار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر سعر صرف الدولار يستمر بالارتفاع.. قائمة جديدة بالاسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).