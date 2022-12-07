مقتل عدد من الإرهابيين بغارة جوية في سلسلة جبال حمرين (فيديو)

2022/12/07 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، قتل عددا من الارهابيين في غارة جوية استهدفت وكرا في جبال حمرين التابعة لديالى.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) انه "بإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة ، دك صقو الجو الأبطال أوكار الإرهابيين حيث صبوا جام غضبهم على عناصر عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وتابع انه "مع الضياء الأول لهذا اليوم، شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لتفتيش المكان المستهدف، وعثرت على عدد من القتلى العناصر الإرهابية الذين تمزقت اشلائهم بفعل الضربات الموجعة للغيارى في سلاح الجو، كما عثرت على اسلحة ومعدات ووثائق مهمة".

واشار الى ان " القطعات الأمنية ستكون بالمرصاد للإرهابيين أينما كانوا وستواصل ملاحقتهم للخلاص من هذه العصابات التي عاثت بالأرض ".

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