مشاجرتان بالرصاص والـ

2022/12/07 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع مشاجرتين في مدينة الصدر والشعلة بالعاصمة بغداد.

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