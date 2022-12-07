مانشستر يونايتد الأكثر اهتماماً بمهاجم هولندا

2022/12/07 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت صحيفة ذا الصن البريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات أكثر اهتماماً بالتعاقد مع نجم المنتخب الهولندي خلال انتقالات يناير (كانون الثاني).

ذكرت ذا الصن أن مانشستر يونايتد حريص على ضم مهاجم برشلونة ممفيس ديباي خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن برشلونة يرغب بقوة في إخراج المهاجم، البالغ 28 عاماً، من قائمة الفريق والتخلص من فاتورة راتبه الضخمة.

وتابعت ذا الصن: “إن النادي الكتالوني يستخدم كأس العالم كنافذة لبيع ممفيس، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل”، مشيرة إلى أن نادي “الشياطين الحمر” هو الأكثر اهتماماً في الدوريات الخمس باللاعب.

واضافت أن يونايتد بإمكانه التعاقد مع ديباي مقابل 4.3 مليون جنيه إسترليني فقط في انتقالات يناير (كانون الثاني).

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