القضاء يصدر امر استقدام بحق النائب هادي السلامي

2022/12/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اصدر مجلس القضاء الاعلى في النجف، اليوم الاربعاء، امر استقدام بحق النائب المستقل هادي السلامي .

وجاء في وثيقة صادرة من المجلس تابعتها (بغداد اليوم) ان " السلامي صادرة بحقه مذكرة استقدام وفق المادة 229 من قانون العقوبات.

يذكر انه وبحسب قانون العقوبات العراقي فان المادة 229 تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس اعمال قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.

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