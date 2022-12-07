استشهاد جندي واصابة 3 اخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين

2022/12/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستشهاد جندي واصابة 3 اخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة أودت بحياة جندي واصابة 3 اخرين شرقي صلاح الدين".

وتشهد محافظة ديالى تحركات ملحوظة لداعش، الذي يستهدف القوات الأمنية والمدنيين، كما ينفذ اغتيالات وخطفا رغم الهدوء النسبي في المدن الأخرى.

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