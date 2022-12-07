مرصد الازمات الدولي يصدر جملة توصيات بشأن تصاعد حدة احتجاجات الناصرية

2022/12/07 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

حذر مرصد الأزمات الدولي، اليوم الأربعاء، من تصاعد حدة الاحتجاجات في محافظة الناصرية.

وقال المرصد في بيان عبر موقعه الالكتروني والذي ترجمته (بغداد اليوم)، إنها "تحذر من تصاعد حدة الاحتجاجات في محافظة الناصرية بعد الاشتباكات التي وقعت امس الثلاثاء، بين متظاهرين وقوات امنية في ساحة الحبوبي وسط المدينة".

وشدد على "ضرورة تفادي مناطق تمركز المتظاهرين وخصوصا من قبل الأجانب والاستعداد لإجراءات امنية شديدة تقود الى تزاحم مروري بالإضافة الى نشر مزيد من القوات العسكرية في داخل ومحيط المدينة".

وأكد المرصد، بحسب البيان على "ضرورة البحث عن ملجأ في حال تكرر الاشتباكات واعمال العنف مرة أخرى وتفادي الخروج الا للضرورة حتى اعلان المنطقة آمنة".

وأمس الثلاثاء شهدت محافظة الناصرية اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الحبوبي.

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