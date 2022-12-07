تحذيرات كاذبة من زلزال في إيران.. وتضارب في الرواية الرسمية

2022/12/07 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت تنبيهات الزلازل الكاذبة، الأربعاء، على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في إيران في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.وقدمت السلطات روايات متضاربة حول ذلك.

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