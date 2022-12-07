الأرجنتين تتلقى “ضربة” قبل مواجهة هولندا في مونديال قطر

2022/12/07 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يواجه ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين،اليوم الاربعاء، خطر فقدان خدمات أحد لاعبي المنتخب خلال المباراة المنتظرة أمام هولندا، التي ستجمعهما الجمعة، بمنافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم.وذكر موقع “TyC […]

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