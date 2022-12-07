السوداني: اولويات الحكومة مواصلة الجهود مع “الأشقاء” لمكافحة “الارهاب” وتعقّب بقاياه

2022/12/07 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الأربعاء، ان اولويات الحكومة مواصلة الجهود مع “الأشقاء” لمكافحة “الارهاب” وتعقّب بقاياه.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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