2022/12/07 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد

شياع السوداني، اجتماعاً خُصص لبحث

خطوات تنفيذ مشروع تحلية ماء البحر في

محافظة البصرة.

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛

ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).