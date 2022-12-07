الأرجنتين: الحكم على الرئيسة السابقة بالسجن ست سنوات ومنعها من تولي مناصب رسمية مدى الحياة

2022/12/07 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة أرجنتينية بالسجن ست سنوات

الثلاثاء على الرئيسة السابقة للبلاد

ونائبة الرئيس الحالي كريستينا كيرشنر

بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال الإداري".

ويمنع الحكم كيرشنر من شغل أي مناصب

رسمية مدى الحياة.

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