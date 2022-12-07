قمة إقليمية ثانية حول العراق في عمان في 20 كانون الأول/ديسمبر

2022/12/07 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

الأربعاء أن قمة إقليمية ثانية حول

العراق ستعقد في عمان في 20 كانون

الأول/ديسمبر الجاري، متوقعا مشاركة

إيران وتركيا فيها.

وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع

وزيري خ

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