ناسفة توقع ضحية ومصاباً من القوات الأمنية في صلاح الدين

2022/12/07 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصاب من القوات الأمنية اثر انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين.

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