الاعرجي للاتحاد الأوروبي: العراق سيبقى شريكا حقيقيا لكل من وقف إلى جانبه

2022/12/07 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الأربعاء، للمدير التنفيذي لمكتب القدرة المدنية والتخطيط والإدارة في الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية، ستيفانو تومات، ان العراق سيبقى شريكا حقيقيا لكل من وقف إلى جانبه.

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