2022/12/07 | 17:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: نتمنى ان تعمل الحكومة على تحقيق ما وعدت به المواطن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: P_jx8z_JvrM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: نتمنى ان تعمل الحكومة على تحقيق ما وعدت به المواطن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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