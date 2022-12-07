بعد حكم بسجن ناشط 3 سنين.. رايتس ووتش تنتقد استخدام القضاء العراقي لقمع انتقاد السلطات

2022/12/07 | 17:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت هيومن رايتس ووتش حكما قضائيا عراقيا صدر في الخامس من الشهر الجاري أمر بسجن ناشط 3 سنوات، إثر مزاعم بانتقاده قائد الحرس الثوري الإيراني السابق المتوفى قاسم سليماني وعضوًا آخر في مليشيا شيعية.

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