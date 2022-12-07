نفط ذي قار : إستصلاح 35 بئراً نفطياً في حقل الغراف 



نفط ذي قار : إستصلاح 35 بئراً نفطياً في حقل الغراف 
2022/12/07 | 17:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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