المالية تنجز وجبة جديدة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات والأوائل

2022/12/07 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إنجاز وجبة جديدة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات والأوائل.

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