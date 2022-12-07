العطلة سبقت الموازنة.. تمديد الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بلا جدوى-عاجل

2022/12/07 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم الأربعاء، ان البرلمان العراقي سيدخل في عطلته التشريعية لمدة شهر واحد فقط، مبينًا أنه مدد فصله التشريعي لغرض تشريع الموازنة الا ان فترة التمديد تنتهي يوم غد الخميس والموازنة لم تصل.

وقال عسكر، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان مدد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من أجل المضي بعملية تشريع بعض القوانين المهمة، وهذا الشهر ينتهي يوم غد الخميس، وبعدها سيدخل البرلمان عطلته التشريعية لمدة (30) يوماً".

وبين أن "مجلس النواب كان ينتظر وصول قانون الموازنة من الحكومة حتى لا يدخل في عطلته، لكن الموازنة حتى اللحظة لم تقر من قبل مجلس الوزراء، ولهذا فأن البرلمان سوف يستلم الموازنة ويباشر باقرارها بعد انتهاء عطلته التشريعية، التي سيدخل فيها يوم غد الخميس".

ووفق ذلك فأن البرلمان يجب ان يعاود جلساته في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل ومن المؤمل ان يتسلم الموازنة بعد هذا الموعد.

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