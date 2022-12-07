السوداني: الملف الأمني من أولويات الحكومة

2022/12/07 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استعرض رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اولويات حكومته ولاسيما في قطاعي الاقتصاد والامن، وذلك خلال ورشة حوارية ضمّت عدداً من ممثلي مراكز البحوث والدراسات العربية والدولية في شتى الاختصاصات.

وبحسب بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم)، فأنه "أدلى خلال أعمال الورشة التي عُقدت في العاصمة بغداد، بحديث شامل استعرض رؤية الحكومة في المجال الاقتصادي وخطوات الإصلاح، ورؤيتها لواقع ومستقبل العلاقات الخارجية للعراق مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية".

وتحدّث رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن "واقع الأمن في المنطقة ومستوى استقرارها، مبيّناً أولويات الحكومة في هذا الملف، بعد الانتصار العراقي على الإرهاب وفلوله، ومواصلة الجهود التشاركية مع الأشقاء والأصدقاء لمكافحة آثاره وتعقّب بقاياه".

وعرض السوداني "أهم ركائز البرنامج الحكومي، وسير الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد واستحكام الإجراءات القانونية والتنفيذية لقطع منافذ المفسدين، مثلما تحدث عن تركيز الإنجاز الحكومي والعمل العاجل على تنمية البنى التحتية، وتقديم الخدمات، من أجل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة ثقتهم في الجهاز الإداري والتنفيذي بكل المستويات".

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