2022/12/07 | 17:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: موازنة 2023 تتضمن تثبيت موظفي العقود في جميع الوزارات والتعاقد مع الأجراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/07 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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