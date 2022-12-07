2022/12/07 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن

صدور أمرٍ باستقدام نائبة حالية

لإقدامها على تزوير نتيجة المسحة

الخاصة بفيروس كورونا.

وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في

معرض حديثها عن أمر الاستقدام الصادر عن

محكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام نائبة زورت نتيجة المسحة الخاصة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام نائبة زورت نتيجة المسحة الخاصة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).