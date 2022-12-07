البنك الدولي يؤشر

2022/12/07 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك الدولي، الاربعاء، ان الاقتصاد العراقي يشهد نمواً كبيراً وصل لـ10.5 بالمئة، فيما اشار الى زيادة انتاجية القطاع غير النفطي في العراق.

وقال البنك الدولي لوكالة الانباء الرسمية، إن "الاقتصاد العراقي يشهد نمواً كبيراً وصل إلى (10.5%) خلال النصف الأول من العام 2022 بالمقارنة مع معدل نمو بلغ (2.8%) في عام 2021"، مبينا ان "ارتفاع معدل كميات انتاج وتصدير النفط والاسعار عالميا، كان له دور كبير في هذه الزيادة بالإضافة إلى زيادة انتاجية القطاع غير النفطي في العراق".

واضاف ان "الزيادة في الايرادات العامة تمثل فرصة مهمة تدعم آفاق الاقتصاد العراقي المستقبلية نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي"، موضحا انه "على الرغم من الفرص التنموية المؤاتية في العراق، إلا أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعاني من مشاكل عديدة تبحث عن معالجات عاجلة لاستدامة القدرة على الصمود والنمو الاقتصادي، ومنها أزمة المياه والتحديات المناخية".

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