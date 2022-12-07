المالية: خططنا تهدف لبرنامج الإصلاح الهيكلي في الجانبين المالي والإقتصادي

2022/12/07 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، ان خططها تهدف لبرنامج الإصلاح الهيكلي في الجانبين المالي والإقتصادي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان "وزير المالية طيف سامي محمد، استقبلت، اليوم، بمقر الوزارة ، فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة توخير ميرزوف والوفد المرافق له، وبحضور مستشار الوزارة ومدير عام دائرة الدين العام".

واضاف ان "الوزير بحثت تعزيز مجالات التعاون المشترك مع صندوق النقد والتي تأتي إستكمالا لسلسة من اللقاءات الثنائية في اطار الاستفادة من البرامج والامكانات التقنية الحديثة في قطاع المال والإقتصاد ودعم المشاريع الإستراتجية المستدامة ومناقشة استراتيجيات وتوقعات الإقتصاد العراقي وبرامج الدعم بين الجانبين".

واكدت ان "الإجراءات والخطوات التي تعمل الوزارة على تنفيذها عبر المنهاج الحكومي المعتمد، وتحديد الاولويات اللازمة لإستقرار الإقتصاد العراقي وتدابير مواجهة التحديات الراهنة"، موضحةً ان "خطط الوزارة تجاه برنامج الإصلاح الهيكلي في الجانب المالي والإقتصادي، وآليات تحفيز القطاعات الحيوية المنتجة الى جانب توفير متطلبات دعم القطاع الخاص وتوسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الإجتماعي".

من جانبه، أكد رئيس البعثة "استعداد الصندوق لدعم العراق لتنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية ومواجهة آثار الأزمات العالمية"، مشيدا "باداء الاقتصاد العراقي في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تحققت بالرغم من الظروف والتحديات الاقليمية والدولية".

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