تحليل: رئيس الصين في السعودية.. رسالة إلى الولايات المتحدة من حلفائها الخليجيين

2022/12/07 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة السعودية، الرياض في الساعات المقبلة، من المتوقع أن يستقبله القادة السعوديون بأبهة وأجواء مخصصة عادة للحليف الاستراتيجي الأهم للمملكة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

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