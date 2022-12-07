شاهد بالفيديو.. الفقر يخنق العراقيين رغم الميزانيات الخيالية

2022/12/07 | 18:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ltKJucy92FM

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