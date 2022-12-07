رابطة المصارف العراقية الخاصة تبحث مع التخطيط تمويل المشاريع وتعزيز الشراكة مع القطاع العام

2022/12/07 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاربعاء، مع وزارة التخطيط تمويل المشاريع الاستثمارية وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وذكر بيان للوزارة أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، بحث مع وديع الحنظل، رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، والوفد المرافق له دور القطاع المصرفي التنموي، وتمويل المشاريع الاستثمارية، في اطار العمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كما شهد اللقاء "مناقشة اليات تفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي يتولى رئاسته وزير التخطيط، وضرورة العمل على تشريع قانون هذا المجلس لاهميته في دعم وتمكين القطاع الخاص الذي تنتظره الكثير من المهام."

واستعرض الحنظل واعضاء الوفد "ابرز الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بتنفيذها رابطة المصارف العراقية الخاصة في بغداد وعدد من المحافظات، فضلا عن التطرق الى الافاق المستقبلية للقطاع المصرفي في العراق".

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