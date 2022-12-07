2022/12/07 | 18:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 36 مليار دينار .. النزاهة تكشف هدراً للمال العام ومخالفات مالية في شركتين نفطيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/07 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 36 مليار دينار .. النزاهة تكشف هدراً للمال العام ومخالفات مالية في شركتين نفطيتين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 36 مليار دينار .. النزاهة تكشف هدراً للمال العام ومخالفات مالية في شركتين نفطيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).