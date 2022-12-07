الاسبوع المقبل.. مدارس العراق تخلو من المحاضرين والسرادق تنصب أمام مديريات التربية

2022/12/07 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت ممثليات محاضري واداريي العراق اليوم الاربعاء، عن اضراب شامل عن الدوام في جميع المحافظات ابتداء من الاحد المقبل 11 كانون الاول الجاري، فيما أعلنوا عن نصب سرادق الاعتصام امام مديريات التربية في المحافظات.

وبحسب وثيقة البيان التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن الاعتصام سيكون مفتوحا لحين تثبيت جميع المحاضرين على الملاك الدائم ودون قيد او شرط.

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