الصحة تطلق حملة لقاحات في بغداد والمحافظات لمدة 10 أيام

2022/12/07 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - وزارة الصحة تعلن إطلاق حملة متعددة اللقاحات في بغداد والمحافظات ابتداءً من 18 من الشهر الجاري ولمدة 10 أيام

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