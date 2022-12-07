2022/12/07 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية السابق احمد حمه رشيد، اليوم الاربعاء، مايمكن وصفه بـ"السعر الحرج" لبرميل النفط الذي سيدخل العراق في مرحلة الخطر المالي.

وقال رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق دولة ريعية أي تعتمد بشكل كبير على بيع النفط في تأمين إيرادات الخزينة المالية"، لافتا إلى أنها "تعتمد على السعر التحفظي في الموازنة السنوية لتحديد سعر برميل النفط وليس السعر التفاؤلي أو التشاؤمي".

واوضح رشيد وفق معلوماته الخاصة، فأن "السعر المقترح لبرميل النفط في موازنة العام المقبل ستكون 70 دولارا، بكمية تصل الى 4 ملايين برميل يوميًا"، لافتًا إلى أن "العجز يجب أن لايتجاوز 3% وفق قانون الادارة المالية لكن اذا ما حصل انخفاض لسعر البرميل دون 70 دولارا للبرميل، سيكون العراق عرضة لأزمة اقتصادية حادة ومرحلة خطر مالي، خاصة وأن اسواق النفط تتعرض الى تقلبات في السنوات الاخيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو سابق في المالية النيابية يحدد موعد دخول العراق لمرحلة "الخطر المالي") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو سابق في المالية النيابية يحدد موعد دخول العراق لمرحلة "الخطر المالي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).