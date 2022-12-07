"إنشاء جيش وحكومة".. الادعاء الألماني يكشف خطط "المجموعة الإرهابية"

2022/12/07 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام الألماني، بيتر فرانك، أنه تم تنفيذ 140 عملية تفتيش في 11 ولاية ألمانية فيما يتعلق بأعضاء الجماعية اليمينة المتطرفة التي خططت للإطاحة بالحكومة والتي يرفض أعضاؤها المؤسسات العامة ويؤمنون بنظريات المؤامرة

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