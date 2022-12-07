ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين في تظاهرات ذي قار

2022/12/07 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين في التظاهرات التي تشهدها محافظة ذي قار.

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