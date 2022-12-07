ضحية و15 مصاباً خلال مصادمات بتظاهرة في الناصرية

2022/12/07 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع ضحية ومصابين؛ خلال تظاهرة في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

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