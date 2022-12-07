2022/12/07 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: مع التطور الذي يشهده عالم المواصلات، يبدو أن المستقبل سيكون غنيا...

ظهرت المقالة التاكسي الطائر..



تجربة مثيرة في عالم النقل والمواصلات أولاً على المسلة.

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