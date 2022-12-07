السوداني: معرض الكتاب محطة مناسبة للحوار

2022/12/07 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 12/07/2022، أن إقامة معرض...

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