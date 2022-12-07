نائب: الموازنة ستصل البرلمان بعد العطلة التشريعية

2022/12/07 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي ، الأربعاء، أن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 ستصل إلى مجلس النواب بعد عطلة البرلمان التشريعية، مبينا أن جميع ما يطرح عن قانون الموازنة مجرد تكهنات وليست هناك أرقام حقيقية .

وقال داخل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 لم تردنا حتى الآن من الحكومة رغم تمديد الفصل التشريعي “.

وأضاف أن “مجلس النواب سوف ينصرف إلى عطلته التشريعية وهذه رغبة الحكومة لتأخذ وقتها في إعداد موازنة تلبي طموح الشعب العراقي “.

وأشار داخل إلى أنه “من المؤمل أن يدخل مجلس النواب في عطلة تشريعية تبدأ في التاسع من الشهر الحالي لمدة ثلاثين يوما “.

وسيبدأ البرلمان عطلته التشريعية في التاسع من الشهر الحالي وفقا للدستور ما يعني تأخر مناقشة موازنة العام القادم شهرا كاملا دون وصول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان “.

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