السوداني: إقامة معرض الكتاب في بغداد فرصة لإغناء الحركتين الثقافية والأدبية

2022/12/07 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن إقامة معرض الكتاب في بغداد فرصة لإغناء الحركتين الثقافية والأدبية وكذلك للحوار، فيما دعا إلى توسيع نشر الكتب وزيادة قرائها والاطلاع على المزيد من العلوم والمعارف.

وقال السوداني للوكالة الرسمية إن “إقامة معرض الكتاب في بغداد الثقافة والتاريخ حدث مهم ونشاط يساهم في إغناء الحركتين الثقافية والأدبية وفرصة مهمة للناشرين لتوفير الكتب المهمة والمترجمة للجامعات ومراكز البحوث”.وأضاف، أن “معرض الكتاب محطة مناسبة للحوار بين الكتاب والمثقفين”.وأشار، أن “التكنولوجيا دخلت على خط نشر الكتب واليوم الحديث عن الكتب الإلكترونية، ونحن من خلال هذا المعرض نساهم في الدعوة لتوسيع النشر وزيادة عدد القراء بوصفها فرصة لإغناء الثقافة والاطلاع على العلوم والمعارف”.

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