2022/12/07 | 19:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xjSs5ig8iUA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت تصل إلى النجف الأشرف وتلتقي سماحة السيد السيستاني.. وملفات اخرى في نشرة السادسة مساءً) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلاسخارت تصل إلى النجف الأشرف وتلتقي سماحة السيد السيستاني.. وملفات اخرى في نشرة السادسة مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).