البصرة تكشف ثلاثة ملفات ناقشها رئيس الجمهورية خلال زيارة المحافظة

2022/12/07 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن مناقشتها ثلاثة ملفات مهمة مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الذي زار المحافظة اليوم.

وقال معاون المحافظ حسن النجار لـ(بغداد اليوم)، إن "استحقاقات المحافظة من البترو دولار والمنافذ الحدودية والموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم كلها طرحت لرئيس الجمهورية، فضلا عن طرح موضوع تحلية مياه البصرة المالحة".

وأضاف أنه "كما مضت دول الخليج بتحلية مياه البحر فعلينا ان ننهي هذا الملف"، مبينا أن "رئيس الجمهورية يعلم جيدا ماتعانيه المحافظة كونه كان وزيرا للموارد المائية سابقا وعليه يجب ان يتدخل بحل الموضوع بشكل سريع".

وتابع النجار ان "الملف الثالث الذي تمت مناقشته وهو ميناء الفاو الكبير وضرورة دعم رئيس الجمهورية لاكماله لانه سيوفر فرص عمل كثيرة لابناء المحافظة والمحافظات الأخرى".

ووصل رئيس الجمهورية لطيف رشيد إلى البصرة على رأس وفد حكومي متمثلا بوزراء الصحة والكهرباء والموارد المائية وعدد من المسؤولين وكانت محطات زيارته إلى حكومة البصرة ورئاسة محكمة استئناف المحافظة فضلا رئاسة الجامعة وشيوخ العشائر.

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