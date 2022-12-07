2022/12/07 | 19:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zTS8cesD_eM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تناحر سياسي على الدرجات الخاصة يرجئ جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تناحر سياسي على الدرجات الخاصة يرجئ جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).