شاهد بالفيديو.. لهذا السبب رحب الكرد بالتدخل الامريكي .. ما علاقة صدام حسين

2022/12/07 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T3CGLzhpyPA

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