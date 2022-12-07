النفط يهبط والتزامات الحكومة تزداد.. اقتصادي يحذر من دخول العراق بـ

2022/12/07 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، من دخول العراق بـ"فراغ مالي"، بسبب اطالة امد تشريع الموازنة لفترة ستتجاوز الـ100 يوم، فيما توقع تسجيل عجز كبير في الموازنة بسبب الاعباء المالية التي كبلت الحكومة بها نفسها مع استمرار انخفاض اسعار النفط.

وقال الحلو في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدم إنجاز قانون الموازنة من قبل الحكومة ودخول مجلس النواب بعطلة تشريعية ولمدة شهر كامل ابتداء من اليومين المقبلين والى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية، سيعني أن وصول الموازنة إلى البرلمان سيتأخر شهراً على الأقل بالإضافة إلى شهرين تتطلبه مناقشتها في البرلمان".

وأضاف أن "أسعار النفط بتراجع مستمر جعلها دون 80 دولاراً مع توقعات باستمرار التراجع، والحكومة كبلت نفسها بأعباء مالية إضافية من شأنها زيادة الإنفاق والأرقام المتوقعة للموازنة ومع انخفاض أسعار النفط فأن من المحتمل حصول عجز كبير في الموازنة".

وتوقع الحلو "إبقاء سعر الصرف الحالي على ماهو عليه بسبب الأعباء التي تحدث عنها وأن يشهد مناقشة الموازنة نيابياً خلافات كبيرة على بعض الفقرات خاصة ما يتعلق بالانفاق التشغيلي ما من شأنه إدخال البلاد بفترة فراغ مالي قد تستمر أشهراً وهو أمر سيربك الوضع الاقتصادي للمواطنين".

ودعا الحلو الحكومة إلى "تسريع كتابة الموازنة واعتماد سعر برميل نفط واقعي وتجنب الذهاب نحو زيادة الانفاق التشغيلي لمنع حصول هزات مالية قد تعيد سيناريو العجز عن دفع النفقات العامة وخاصة الرواتب".

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