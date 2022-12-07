2022/12/07 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأربعاء، استحداث طريق بطول 4.5 كم لتخفيف الزخم عن شرق العاصمة.

وقال موسى في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "امانة بغداد ومن خلال دائرة المشاريع اعدت خطة لمعالجة الزخم المروري في مناطق العاصمةبغداد ومنها استحداث طريق عتبة بن غزوان يمتد من منطقة سبع قصور لغاية طريق بغداد كركوك ".

واضاف ان " هذا الطريق سيخفف من الزخم المروري في مدينة الصدر ومناطق شرق القناة لكونه طريق حيوي يربط مرور العجلات منمدخل الجسر الفرنسي ومنطقة المعامل لغاية السدة في مدينة الصدر ومروراً عبر حي الكوفة وسبع قصور وصولاً لطريق بغداد كركوك ".

واشار الى ان " امانة بغداد تعمل على اعداد دراسة مرورية لتخفيف الزخم عن التقاطعات وكذلك انشاء مجسرات جديدة بمدينة بغداد ".

وبين ان " هناك تعاون مع وزارة الاعمار والاسكان ووزارة البلديات لاعداد حلول لمعالجة الزخم المروري عبر طرق حلقية وتطوير المداخلضمن صلاحيات عملهم ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استحداث طريق في بغداد لتخفيف الزخم عن مناطق شرق العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استحداث طريق في بغداد لتخفيف الزخم عن مناطق شرق العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).