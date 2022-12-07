2022/12/07 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZlt-Bzn63Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يستنفر.. شهداء وجرحى في تظاهرات الناصرية برصاص القوات الأمنية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يستنفر.. شهداء وجرحى في تظاهرات الناصرية برصاص القوات الأمنية | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).