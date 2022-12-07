2022/12/07 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاربعاء، إجتماعاً مشتركاً بحضور سالار محمد أمين رئيس الهيئة وأعضاء لجنة الإستثمار والتنمية النيابية مع الجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة هانوا والوفد المرافق له بحضور سعادة السفير الكوري الجنوبي في بغداد .

وذكر بيان للهيئة، انه “جرى في مستهل اللقاء ترحيب رئيس الهيئة بعودة التباحث بما يصب في مصلحة المشروع واستكماله ولا يتسبب بالضرر لأي من الطرفين” ، معربا عن “إهتمام الحكومة وإشرافها المباشر على تفاصيل المشروع ورغبتها بتجاوز الخلاف بين الطرفين”.

من جانبهم إطلع أعضاء اللجنة النيابية على “التفاصيل المالية والقانونية والفنية للمشروع والنقاط الخلافية بين الطرفين”، مؤكدين “دعمهم المتواصل لأي جهد يصب في عودة هذا المشروع الحيوي والمهم الذي يخدم الإقتصاد العراقي ويسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة من الوحدات السكنية”.

واضاف البيان “شهد اللقاء اجواء ايجابية واتفاقا اوليا على حل الاشكالات القائمة والتوصل لحلول قريبة جدا لعودة عمل المشروع واجراء التسويات اللازمة”.

وكان الجانب الكوري قدم عرضا تفصيليا يتضمن مقترحات لعودة العمل بالمشروع وفق مراحل وآليات فنية وقانونية ستجري دراستها من قبل الجانب العراقي تمهيدا لاستئناف العمل بالمشروع .

وحضر الإجتماع المدراء العامين والمعنيين بالجوانب القانونية والمالية والفنية من الطرفين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة الوطنية للاستثمار: الحكومة مهتمة بأستئناف العمل في مشروع بسماية السكني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة الوطنية للاستثمار: الحكومة مهتمة بأستئناف العمل في مشروع بسماية السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).