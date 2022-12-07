2022/12/07 | 20:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل| 3 شهـ،ـداء و20 جريـ،ـحًا بالناصرية والحكومة تصف المتظاهرين بالمندسين | اخبار الثامنة 2022/12/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل| 3 شهـ،ـداء و20 جريـ،ـحًا بالناصرية والحكومة تصف المتظاهرين بالمندسين | اخبار الثامنة 2022/12/7) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل| 3 شهـ،ـداء و20 جريـ،ـحًا بالناصرية والحكومة تصف المتظاهرين بالمندسين | اخبار الثامنة 2022/12/7) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).